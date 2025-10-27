Смотреть онлайн Ханью Гуо - Алина Корнеева 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Ханью Гуо — Алина Корнеева, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.