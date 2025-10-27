27.10.2025
Смотреть онлайн Ханью Гуо - Алина Корнеева 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Ханью Гуо — Алина Корнеева, 1/16 финала . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
WTA Цзюцзян
Завершен
(3:6, 6:2, 7:6)
2 : 1
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алина Корнеева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алина Корнеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Алина Корнеева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ханью Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Алина Корнеева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алина Корнеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Алина Корнеева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Алина Корнеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алина Корнеева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ханью Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ханью Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алина Корнеева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алина Корнеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Алина Корнеева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Алина Корнеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Алина Корнеева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Ханью Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Алина Корнеева - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
3
12
Выигрыш первой подачи
71%
70%
Реализация брейк - пойнтов
60%
56%
