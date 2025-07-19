Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн Hugh Winter - Сэм Райан Зиганн 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Hugh WinterСэм Райан Зиганн, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 2.

МСК, 1/2 финала, Корт: Churchie Grammar - Court 2
UTR Pro Brisbane
Hugh Winter
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
19 июля 2025
Сэм Райан Зиганн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Hugh Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Hugh Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Hugh Winter
Hugh Winter
Сэм Райан Зиганн
Hugh Winter
0 побед
1 победа
0%
100%
06.08.2025
Сэм Райан Зиганн
Сэм Райан Зиганн
2:0
Hugh Winter
Hugh Winter
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
4
Двойные ошибки
11
5
Выигрыш первой подачи
56%
72%
Реализация брейк - пойнтов
17%
57%
Комментарии к матчу
