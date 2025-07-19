19.07.2025
Смотреть онлайн Джейден Курт - Duncan McCall 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Джейден Курт — Duncan McCall, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Churchie Grammar - Court 1
UTR Pro Brisbane
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Duncan McCall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Duncan McCall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
75%
60%
Реализация брейк - пойнтов
100%
43%
Комментарии к матчу