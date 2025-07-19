Смотреть онлайн Джейден Курт - Duncan McCall 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Джейден Курт — Duncan McCall, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 1.