19.07.2025
Смотреть онлайн Jonty Giesen - Noah Brownrigg 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Jonty Giesen — Noah Brownrigg, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Churchie Grammar - Court 2
UTR Pro Brisbane
Завершен
(4:6, 6:3, 6:7)
1 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Jonty Giesen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Jonty Giesen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Jonty Giesen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Jonty Giesen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
11
3
Выигрыш первой подачи
57%
48%
Реализация брейк - пойнтов
60%
44%
