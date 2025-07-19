19.07.2025
Смотреть онлайн Стефан Сторч - Микал Стэтхем 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Стефан Сторч — Микал Стэтхем, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 5.
МСК, 1/2 финала, Корт: Churchie Grammar - Court 5
UTR Pro Brisbane
Завершен
(6:2, 3:6, 0:0)
(6:2, 3:6, 0:0)
1 : 1
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Oliver Statham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Oliver Statham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
68%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
12%
Комментарии к матчу