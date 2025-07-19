19.07.2025
Смотреть онлайн Скотт Джонс - Сэм Остер 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Скотт Джонс — Сэм Остер, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Churchie Grammar - Court 1
UTR Pro Brisbane
Отказ
(Победитель: Скотт Джонс)
- : -
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэм Остер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Комментарии к матчу