19.07.2025
Смотреть онлайн Daniel Jankoski - Zane Stevens 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Daniel Jankoski — Zane Stevens, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 06:20 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Churchie Grammar - Court 2
UTR Pro Brisbane
Отказ
(Победитель: Zane Stevens)
0 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Комментарии к матчу