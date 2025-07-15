15.07.2025
Смотреть онлайн Франциско Комесана - Марко Трунгеллити 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Франциско Комесана — Марко Трунгеллити, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
ATP Гштаад
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франциско Комесана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Марко Трунгеллити - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Франциско Комесана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Марко Трунгеллити - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Франциско Комесана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Марко Трунгеллити - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Франциско Комесана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Франциско Комесана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Франциско Комесана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марко Трунгеллити - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Франциско Комесана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Марко Трунгеллити - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Франциско Комесана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Марко Трунгеллити - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Франциско Комесана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Франциско Комесана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Франциско Комесана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Марко Трунгеллити - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Франциско Комесана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
14
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
85%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу