Текстовая трансляция

Гейм 1 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Францеско Пассаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Артур Риндернех - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Францеско Пассаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Артур Риндернех - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Артур Риндернех - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Артур Риндернех - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Артур Риндернех - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Артур Риндернех - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0