15.07.2025
Смотреть онлайн Артур Риндернех - Францеско Пассаро 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Артур Риндернех — Францеско Пассаро, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
ATP Гштаад
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Францеско Пассаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Артур Риндернех - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Францеско Пассаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Артур Риндернех - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Артур Риндернех - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Артур Риндернех - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Артур Риндернех - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Артур Риндернех - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Францеско Пассаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
5
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
81%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу