14.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Камил Майджак — Terence Atmane, 1/16 финала . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
ATP Гштаад
Завершен
(6:4, 3:6, 6:2)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Камил Майджак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Камил Майджак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Камил Майджак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Камил Майджак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Terence Atmane - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Terence Atmane - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Камил Майджак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Terence Atmane - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Камил Майджак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Камил Майджак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Terence Atmane - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Terence Atmane - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Камил Майджак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Камил Майджак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Камил Майджак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Камил Майджак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Камил Майджак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Камил Майджак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Камил Майджак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Камил Майджак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
10
13
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
79%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
