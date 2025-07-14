Смотреть онлайн Игнасио Бусе - Ласло Джере 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Игнасио Бусе — Ласло Джере, 1/16 финала . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.