Смотреть онлайн Игнасио Бусе - Ласло Джере 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Игнасио Бусе — Ласло Джере, 1/16 финала . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
ATP Гштаад
Завершен
(7:6, 1:6, 6:4)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ласло Джере - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ласло Джере - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ласло Джере - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ласло Джере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ласло Джере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ласло Джере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Ласло Джере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
9
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
75%
77%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
