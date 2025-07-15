15.07.2025
Смотреть онлайн Мартин Ландалус - Девид Гоффен 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Мартин Ландалус — Девид Гоффен, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 14:05 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
ATP Гштаад
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Девид Гоффен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мартин Ландалус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Девид Гоффен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Девид Гоффен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Девид Гоффен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Девид Гоффен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Девид Гоффен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Девид Гоффен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Девид Гоффен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Девид Гоффен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Девид Гоффен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Девид Гоффен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Девид Гоффен - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
9
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
64%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
6%
