14.07.2025
Смотреть онлайн Roman Andres Burruchaga - Далибор Сврчина 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Roman Andres Burruchaga — Далибор Сврчина, 1/16 финала . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
ATP Гштаад
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Roman A Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Roman A Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Roman A Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Roman A Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Roman A Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Roman A Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
74%
50%
Реализация брейк - пойнтов
100%
25%
