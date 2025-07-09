09.07.2025
Смотреть онлайн Юлия Риера - Матильде Лоллиа 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Юлия Риера — Матильде Лоллиа, 1/16 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Контрексевиль
Завершен
(5:7, 6:3, 6:1)
(5:7, 6:3, 6:1)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Юлия Риера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юлия Риера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юлия Риера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Юлия Риера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
76%
61%
Реализация брейк - пойнтов
38%
100%
Комментарии к матчу