Смотреть онлайн Анджела Фита Болуда - Ребека Масарова 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Анджела Фита Болуда — Ребека Масарова, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Контрексевиль
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ребека Масарова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ребека Масарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ребека Масарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ребека Масарова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ребека Масарова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ребека Масарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ребека Масарова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ребека Масарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ребека Масарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ребека Масарова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Анджела Фита Болуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ребека Масарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ребека Масарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу