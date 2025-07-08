08.07.2025
Смотреть онлайн Синджа Краус - Симона Уолтерт 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Синджа Краус — Симона Уолтерт, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Контрексевиль
Завершен
(4:6, 1:6)
(4:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Симона Уолтерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Синджа Краус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Симона Уолтерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Синджа Краус
Симона Уолтерт
0 побед
1 победа
0%
100%
30.09.2025
Симона Уолтерт
2:1
Синджа Краус
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
67%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу