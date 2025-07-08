08.07.2025
Смотреть онлайн Селена Яницийевич - Алина Чараева 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Селена Яницийевич — Алина Чараева, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Контрексевиль
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алина Чараева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Селена Яницийевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алина Чараева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алина Чараева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алина Чараева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Алина Чараева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алина Чараева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алина Чараева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алина Чараева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Алина Чараева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алина Чараева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алина Чараева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Алина Чараева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Алина Чараева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
56%
72%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу