08.07.2025
Смотреть онлайн Кейтлин Кеведо - Оксана Селехметева 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Кейтлин Кеведо — Оксана Селехметева, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Контрексевиль
Завершен
(6:3, 2:6, 4:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Кейтлин Кеведо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Кейтлин Кеведо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Кейтлин Кеведо
Оксана Селехметева
0 побед
1 победа
0%
100%
15.07.2025
Кейтлин Кеведо
0:2
Оксана Селехметева
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
21
Выигрыш первой подачи
53%
66%
Реализация брейк - пойнтов
38%
78%
Комментарии к матчу