08.07.2025
Смотреть онлайн Амандин Хессе - Леолиа Жанжан 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Контрексевиль: Амандин Хессе — Леолиа Жанжан, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Контрексевиль
Завершен
(6:2, 3:6, 6:3)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Амандин Хессе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Амандин Хессе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Амандин Хессе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Амандин Хессе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Амандин Хессе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Амандин Хессе - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
7
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
68%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
38%
