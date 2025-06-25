25.06.2025
Смотреть онлайн Casanova/Roncadelli - Пручя Исаров / Келси Стевенсон 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Casanova/Roncadelli — Пручя Исаров / Келси Стевенсон, 1/8 финала . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 11.
МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha 11
Challenger Lima MD
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Casanova/Roncadelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Casanova/Roncadelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Casanova/Roncadelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Casanova/Roncadelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Casanova/Roncadelli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Casanova/Roncadelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Пручя Исаров / Келси Стевенсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
64%
77%
Реализация брейк - пойнтов
100%
44%
