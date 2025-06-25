Смотреть онлайн Casanova/Roncadelli - Пручя Исаров / Келси Стевенсон 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Casanova/Roncadelli — Пручя Исаров / Келси Стевенсон, 1/8 финала . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 11.