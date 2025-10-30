30.10.2025
Смотреть онлайн Carou/D P Cordova - Rodriguez/Zeballos 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Carou/D P Cordova — Rodriguez/Zeballos, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha Central
Challenger Lima MD
Завершен
(6:4, 3:6, 11:13)
(6:4, 3:6, 11:13)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Carou/D P Cordova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Carou/D P Cordova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Rodriguez/Zeballos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Carou/D P Cordova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Rodriguez/Zeballos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Carou/D P Cordova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Rodriguez/Zeballos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Carou/D P Cordova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Rodriguez/Zeballos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Carou/D P Cordova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Carou/D P Cordova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Rodriguez/Zeballos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Rodriguez/Zeballos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Carou/D P Cordova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Rodriguez/Zeballos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Rodriguez/Zeballos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Rodriguez/Zeballos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Carou/D P Cordova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Rodriguez/Zeballos - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Carou/D P Cordova
Rodriguez/Zeballos
0 побед
1 победа
0%
100%
07.11.2025
Carou/D P Cordova
0:2
Rodriguez/Zeballos
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
71%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
29%
Игры 1/8 финала
06.11
2
0
6
4
6
3
Завершен
05.11
2
0
6
4
6
4
Завершен
05.11
2
0
6
4
6
4
Завершен
05.11
2
0
6
3
6
1
Завершен
05.11
-
-
Отменен
05.11
-
-
Завершен
05.11
2
0
6
1
6
2
Завершен
05.11
2
0
7
6
6
2
Завершен
05.11
0
2
1
6
3
6
Завершен
05.11
1
2
7
5
1
6
6
10
Завершен
30.10
2
0
6
0
6
4
Завершен
30.10
1
2
6
4
3
6
11
13
Завершен
30.10
1
1
6
4
4
6
0
0
Завершен
29.10
2
0
6
4
5
2
Завершен
29.10
0
2
4
6
2
5
Завершен
29.10
0
2
4
6
5
7
Завершен
25.06
2
0
6
4
6
4
Завершен
25.06
2
0
6
3
6
4
Завершен
25.06
2
0
6
0
6
3
Завершен
25.06
0
2
4
6
2
6
Завершен
25.06
-
-
Отменен
24.06
0
2
3
6
6
7
Завершен
Комментарии к матчу