30.10.2025
Смотреть онлайн Cigarran/Kicker - Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Cigarran/Kicker — Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha 3
Challenger Lima MD
Завершен
(6:0, 6:4)
(6:0, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cigarran/Kicker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Cigarran/Kicker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Cigarran/Kicker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Cigarran/Kicker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Cigarran/Kicker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Cigarran/Kicker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Cigarran/Kicker - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Cigarran/Kicker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Cigarran/Kicker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Cigarran/Kicker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Cigarran/Kicker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Cigarran/Kicker - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
78%
53%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
