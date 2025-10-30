Смотреть онлайн Cigarran/Kicker - Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Cigarran/Kicker — Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 3.