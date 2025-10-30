Смотреть онлайн Andrade/Guillen Meza - Midon/Villanueva 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Andrade/Guillen Meza — Midon/Villanueva, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 4.