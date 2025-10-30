Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Andrade/Guillen Meza - Midon/Villanueva 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Andrade/Guillen MezaMidon/Villanueva, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 4.

МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha 4
Challenger Lima MD
Andrade/Guillen Meza
Завершен
(6:4, 4:6, 0:0)
1 : 1
30 октября 2025
Midon/Villanueva
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrade/Guillen Meza - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Midon/Villanueva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Andrade/Guillen Meza - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Midon/Villanueva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Andrade/Guillen Meza - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Andrade/Guillen Meza - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Andrade/Guillen Meza - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Midon/Villanueva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Midon/Villanueva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Andrade/Guillen Meza - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Midon/Villanueva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Midon/Villanueva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Andrade/Guillen Meza - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Midon/Villanueva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Andrade/Guillen Meza - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Midon/Villanueva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Andrade/Guillen Meza - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Midon/Villanueva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Andrade/Guillen Meza - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Midon/Villanueva - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
73%
71%
Реализация брейк - пойнтов
40%
29%
Игры 1/8 финала
06.11
Dellien/Villanueva Dellien/Villanueva Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм
2
0
6
4
6
3
Завершен
05.11
Pacheco Mendez/Dos Santos Pacheco Mendez/Dos Santos Эмилио Гомез / Мартинез Л Эмилио Гомез / Мартинез Л
2
0
6
4
6
4
Завершен
05.11
Мерино А / Негриту К Мерино А / Негриту К Kittay/Zormann Kittay/Zormann
2
0
6
4
6
4
Завершен
05.11
Demoliner/Luz Demoliner/Luz Скатов/Табернер Скатов/Табернер
2
0
6
3
6
1
Завершен
05.11
Gaubas/Habib Gaubas/Habib Эмилио Гомез / Мартинез Л Эмилио Гомез / Мартинез Л
-
-
Отменен
05.11
Demoliner/Luz Demoliner/Luz Скатов/Табернер Скатов/Табернер
-
-
Завершен
05.11
Barrios Vera/Mena Barrios Vera/Mena Rubini/Tobon Rubini/Tobon
2
0
6
1
6
2
Завершен
05.11
Rodriguez/Zeballos Rodriguez/Zeballos Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела
2
0
7
6
6
2
Завершен
05.11
Britto/Kolar Britto/Kolar Carou/D P Cordova Carou/D P Cordova
0
2
1
6
3
6
Завершен
05.11
Карол Джевецкий/Пётр Матушевский Карол Джевецкий/Пётр Матушевский Arias/Ingildsen Arias/Ingildsen
1
2
7
5
1
6
6
10
Завершен
30.10
Cigarran/Kicker Cigarran/Kicker Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde Gomez Pajares/Rubini Garcia Belaunde
2
0
6
0
6
4
Завершен
30.10
Carou/D P Cordova Carou/D P Cordova Rodriguez/Zeballos Rodriguez/Zeballos
1
2
6
4
3
6
11
13
Завершен
30.10
Andrade/Guillen Meza Andrade/Guillen Meza Midon/Villanueva Midon/Villanueva
1
1
6
4
4
6
0
0
Завершен
29.10
Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела Аугусту душ Сантуш/Оливейра Аугусту душ Сантуш/Оливейра
2
0
6
4
5
2
Завершен
29.10
Justo/Roncadelli Justo/Roncadelli Arias/Ingildsen Arias/Ingildsen
0
2
4
6
2
5
Завершен
29.10
De La Fuente/Olivieri De La Fuente/Olivieri Kestelboim/Zormann Kestelboim/Zormann
0
2
4
6
5
7
Завершен
25.06
Li/Tobon Li/Tobon Bertran/Tudorica Bertran/Tudorica
2
0
6
4
6
4
Завершен
25.06
Britto/Carou Britto/Carou De La Fuente/Olivieri De La Fuente/Olivieri
2
0
6
3
6
4
Завершен
25.06
Бангура/Степанов Бангура/Степанов Monge/Nakamine Monge/Nakamine
2
0
6
0
6
3
Завершен
25.06
Casanova/Roncadelli Casanova/Roncadelli Пручя Исаров / Келси Стевенсон Пручя Исаров / Келси Стевенсон
0
2
4
6
2
6
Завершен
25.06
Gerch/Sperle Gerch/Sperle Mejia/Rodriguez Mejia/Rodriguez
-
-
Отменен
24.06
Kestelboim/Villanueva Kestelboim/Villanueva Barreiros Reyes/Gomez Barreiros Reyes/Gomez
0
2
3
6
6
7
Завершен
