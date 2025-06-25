25.06.2025
Смотреть онлайн Gerch/Sperle - Mejia/Rodriguez 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Gerch/Sperle — Mejia/Rodriguez, 1/8 финала . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 9.
МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha 9
Challenger Lima MD
Отменен
(-:-)
(-:-)
- : -
25 июня 2025
Комментарии к матчу