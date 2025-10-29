29.10.2025
Смотреть онлайн Justo/Roncadelli - Arias/Ingildsen 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Justo/Roncadelli — Arias/Ingildsen, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha 3
Challenger Lima MD
Завершен
(4:6, 2:5)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arias/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Justo/Roncadelli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Justo/Roncadelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Justo/Roncadelli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Justo/Roncadelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Justo/Roncadelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Justo/Roncadelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Arias/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Arias/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Arias/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
64%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
30%
