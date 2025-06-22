22.06.2025
Смотреть онлайн Сара Наяр - Хейли Робертс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Сара Наяр — Хейли Робертс, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 03.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 03
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сара Наяр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сара Наяр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Сара Наяр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
56%
73%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
