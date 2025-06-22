Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Сара Наяр - Хейли Робертс 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Сара НаярХейли Робертс, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 03.

МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 03
UTR Pro Knoxville Women
Сара Наяр
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
22 июня 2025
Хейли Робертс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сара Наяр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сара Наяр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Сара Наяр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хейли Робертс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Хейли Робертс - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
56%
73%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
Игры 1/2 финала
13.12
США Джули Адель Бедард США Lucia Fuduric
-
-
Отказ
13.12
США Lyla Byers Канада Kerrigan Spiers
-
-
Завершен
13.12
США Georgia Kulevich США Briley Rhoden
-
-
Завершен
13.12
США Элеанор Майерс США Addison Iacono
1
2
7
5
2
6
4
6
Завершен
13.12
США Асунсьон Жаду США Zoe Adkins
2
0
6
2
1
0
Завершен
13.12
США Elena Daskalova США Амина Салибаева
0
2
2
6
1
4
Завершен
13.12
США Далайна Хьюитт США Анна Фрей
1
1
3
6
4
2
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
ЦСКА ЦСКА
18 Декабря
19:00
СКА СКА
AK Барс AK Барс
18 Декабря
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Барыс Барыс
18 Декабря
19:30
Автомобилист Автомобилист
Динамо Минск Динамо Минск
18 Декабря
17:00
Северсталь Северсталь
Салават Юлаев Салават Юлаев
18 Декабря
19:00
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
18 Декабря
19:00
Наполи Наполи
Милан Милан
18 Декабря
22:00
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
18 Декабря
17:30
МХК Спартак МХК Спартак
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
18 Декабря
18:30
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
ХК Югра ХК Югра
18 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA