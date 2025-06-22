22.06.2025
Смотреть онлайн Marina Fuduric - Avery Jennings 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Marina Fuduric — Avery Jennings, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 01
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marina Fuduric - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Marina Fuduric - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Marina Fuduric - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Marina Fuduric - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Avery Jennings - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Marina Fuduric - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Avery Jennings - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Marina Fuduric - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Marina Fuduric - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Marina Fuduric - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Avery Jennings - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Marina Fuduric - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Avery Jennings - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Avery Jennings - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Marina Fuduric - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Avery Jennings - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Marina Fuduric - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Marina Fuduric - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
10
9
Выигрыш первой подачи
81%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
22%
Комментарии к матчу