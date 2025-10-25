25.10.2025
Смотреть онлайн Saray Yli-Piipari - Мейв Торнтон 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Saray Yli-Piipari — Мейв Торнтон, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:20 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 02.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 02
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Saray Yli-Piipari - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Saray Yli-Piipari - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Saray Yli-Piipari - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мейв Торнтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мейв Торнтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мейв Торнтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мейв Торнтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мейв Торнтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мейв Торнтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Saray Yli-Piipari - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Мейв Торнтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мейв Торнтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Saray Yli-Piipari - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мейв Торнтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Saray Yli-Piipari - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Saray Yli-Piipari - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Мейв Торнтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Мейв Торнтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мейв Торнтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
52%
69%
Реализация брейк - пойнтов
38%
55%
Комментарии к матчу