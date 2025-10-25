25.10.2025
Смотреть онлайн Yilin Yan - Amy Lee 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Yilin Yan — Amy Lee, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 06.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 06
UTR Pro Knoxville Women
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Amy Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Amy Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Amy Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Amy Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Amy Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Amy Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
64%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу