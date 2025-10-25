Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Yilin Yan - Amy Lee 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Yilin YanAmy Lee, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 06.

МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 06
UTR Pro Knoxville Women
Yilin Yan
Отказ
(Победитель: Amy Lee)
0 : 1
25 октября 2025
Amy Lee
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Amy Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Amy Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Amy Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Amy Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Amy Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Amy Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
64%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Игры 1/2 финала
27.10
Парагвай Лейла Фиорелла Бритез Риссо США Joanna Kennedy
-
-
Неявка команды
25.10
Австралия Yilin Yan США Amy Lee
0
1
4
6
0
0
Отказ
25.10
США Saray Yli-Piipari США Мейв Торнтон
0
2
3
6
4
6
Завершен
25.10
США Элис Отис США Catherine Rennard
0
2
4
4
4
4
Завершен
25.10
США Alyson Shannon США Georgia Kulevich
0
2
3
3
4
4
Завершен
25.10
Венесуэла Ванеса Суарес Италия Франческа Маттиоли
2
0
6
2
6
0
Завершен
25.10
США Tatum Buffington США Skylar Kasday
0
2
0
0
2
2
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Эдмонтон Эдмонтон
Флорида Флорида
23 Ноября
03:07
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Барыс Барыс
Авангард Авангард
23 Ноября
15:00
Нефтехимик Нефтехимик
Салават Юлаев Салават Юлаев
23 Ноября
14:00
Верона Верона
Парма Парма
23 Ноября
14:30
Осер Осер
Лион Лион
23 Ноября
17:00
Лидс Лидс
Астон Вилла Астон Вилла
23 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA