25.10.2025
Смотреть онлайн Tatum Buffington - Skylar Kasday 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Tatum Buffington — Skylar Kasday, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 1/2 финала
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(0:6, 2:6)
(0:6, 2:6)
0 : 2
25 октября 2025
Игры 1/2 финала
27.10
-
-
Неявка команды
25.10
0
1
4
6
0
0
Отказ
25.10
0
2
3
6
4
6
Завершен
25.10
0
2
4
4
4
4
Завершен
25.10
0
2
3
3
4
4
Завершен
25.10
2
0
6
2
6
0
Завершен
25.10
0
2
0
0
2
2
Завершен
31.08
0
2
1
6
1
6
Завершен
30.08
-
-
Отменен
30.08
2
0
7
6
6
4
Завершен
30.08
1
2
7
7
2
2
2
2
Завершен
30.08
0
2
3
6
2
6
Завершен
30.08
2
0
6
0
6
1
Завершен
22.06
2
0
6
2
6
4
Завершен
22.06
0
2
2
6
1
6
Завершен
21.06
2
1
2
6
6
2
7
6
Завершен
21.06
2
0
6
4
6
2
Завершен
21.06
1
2
6
4
0
6
2
6
Завершен
21.06
2
0
6
2
6
1
Завершен
21.06
2
0
6
0
6
1
Завершен
21.06
0
2
3
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу