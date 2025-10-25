25.10.2025
Смотреть онлайн Ванеса Суарес - Франческа Маттиоли 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Ванеса Суарес — Франческа Маттиоли, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 02.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 02
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Франческа Маттиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ванеса Суарес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ванеса Суарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ванеса Суарес - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
75%
40%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
