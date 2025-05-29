29.05.2025
Смотреть онлайн Даниэль Милявски - Мерани Боузиге 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock: Даниэль Милявски — Мерани Боузиге, 1/16 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 13.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 13
Challenger Little Rock
Завершен
(6:4, 6:4)
(6:4, 6:4)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Даниэль Милявски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Даниэль Милявски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мерани Боузиге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
6
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
83%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу