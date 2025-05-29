Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Хион Чунг - Андрес Мартин 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock: Хион ЧунгАндрес Мартин, 1/16 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
Challenger Little Rock
Хион Чунг
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
29 мая 2025
Андрес Мартин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
60%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Игры 1/16 финала
29.05
Испания Rafael Jodar Канада Лиам Драксл
0
2
5
7
2
6
Завершен
29.05
США Даниэль Милявски Австралия Мерани Боузиге
2
0
6
4
6
4
Завершен
29.05
США Митчелл Крюгер США Патрик Kypson
1
2
3
6
6
4
4
6
Завершен
29.05
США Патрик Молоней Аргентина Николас Кикер
2
1
5
7
6
2
6
3
Завершен
29.05
Южная Корея Хион Чунг США Андрес Мартин
0
2
3
6
2
6
Завершен
29.05
Аргентина Santiago Rodriguez Taverna Япония Кента Миёши
-
-
Отказ
29.05
Франция Антуан Эскофье Испания Адриа Сориано Баррера
0
2
5
7
6
7
Завершен
27.05
США Патрик Молоней США Дарвин Бланш
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
26 Ноября
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA