Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock: Хион Чунг — Андрес Мартин, 1/16 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
Challenger Little Rock
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хион Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
60%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу