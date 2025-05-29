Текстовая трансляция

Гейм 1 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 5 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Митчелл Крюгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0