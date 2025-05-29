29.05.2025
Смотреть онлайн Митчелл Крюгер - Патрик Kypson 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock: Митчелл Крюгер — Патрик Kypson, 1/16 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/16 финала, Корт: Stadium
Challenger Little Rock
Завершен
(3:6, 6:4, 4:6)
(3:6, 6:4, 4:6)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Митчелл Крюгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Митчелл Крюгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
14
13
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
80%
76%
Реализация брейк - пойнтов
20%
20%
Комментарии к матчу