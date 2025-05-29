29.05.2025
Смотреть онлайн Антуан Эскофье - Адриа Сориано Баррера 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock: Антуан Эскофье — Адриа Сориано Баррера, 1/16 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/16 финала, Корт: Stadium
Challenger Little Rock
Завершен
(5:7, 6:7)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Антуан Эскофье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Антуан Эскофье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
5
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
69%
74%
Реализация брейк - пойнтов
29%
30%
Комментарии к матчу