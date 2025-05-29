Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Santiago Rodriguez Taverna - Кента Миёши 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock: Santiago Rodriguez TavernaКента Миёши, 1/16 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 13.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 13
Challenger Little Rock
Santiago Rodriguez Taverna
Отказ
(Победитель: Кента Миёши)
- : -
29 мая 2025
Кента Миёши
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Santiago Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Игры 1/16 финала
29.05
Испания Rafael Jodar Канада Лиам Драксл
0
2
5
7
2
6
Завершен
29.05
США Даниэль Милявски Австралия Мерани Боузиге
2
0
6
4
6
4
Завершен
29.05
США Митчелл Крюгер США Патрик Kypson
1
2
3
6
6
4
4
6
Завершен
29.05
США Патрик Молоней Аргентина Николас Кикер
2
1
5
7
6
2
6
3
Завершен
29.05
Южная Корея Хион Чунг США Андрес Мартин
0
2
3
6
2
6
Завершен
29.05
Аргентина Santiago Rodriguez Taverna Япония Кента Миёши
-
-
Отказ
29.05
Франция Антуан Эскофье Испания Адриа Сориано Баррера
0
2
5
7
6
7
Завершен
27.05
США Патрик Молоней США Дарвин Бланш
-
-
Отменен
Рейтинг WTA