29.05.2025
Смотреть онлайн Santiago Rodriguez Taverna - Кента Миёши 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock: Santiago Rodriguez Taverna — Кента Миёши, 1/16 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 13.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 13
Challenger Little Rock
Отказ
(Победитель: Кента Миёши)
- : -
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Santiago Rodriguez Taverna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кента Миёши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Santiago Rodriguez Taverna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кента Миёши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кента Миёши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
