29.05.2025
Смотреть онлайн Патрик Молоней - Николас Кикер 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock: Патрик Молоней — Николас Кикер, 1/16 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Little Rock
Завершен
(5:7, 6:2, 6:3)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Патрик Молоней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Патрик Молоней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Патрик Молоней - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Патрик Молоней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Патрик Молоней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Патрик Молоней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Патрик Молоней - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
67%
61%
Реализация брейк - пойнтов
38%
23%
