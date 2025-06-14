14.06.2025
Смотреть онлайн Аделаида Блю Иглз - Вест Аделаида 14.06.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Аделаида Блю Иглз — Вест Аделаида, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортивный комплекс Марден.
МСК, 14 тур, Стадион: Спортивный комплекс Марден
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Вест Аделаида
90+2'
Вест Аделаида
90+2'
Текстовая трансляция
15'
Аделаида Блю Иглз - Угловой
17'
Вест Аделаида - Угловой
31'
Аделаида Блю Иглз - Угловой
32'
Аделаида Блю Иглз - 1-ый Гол
40'
Вест Аделаида - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
71'
Вест Аделаида - Угловой
82'
Аделаида Блю Иглз - Угловой
85'
Вест Аделаида - Угловой
90+2'
Вест Аделаида - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Аделаида Блю Иглз — Вест Аделаида
Статистика матча
Атаки
60
76
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
4
3
