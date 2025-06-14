14.06.2025
Смотреть онлайн Коув - Аделаиде Олимпик 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Коув — Аделаиде Олимпик, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Коув
81'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Аделаиде Олимпик
28'
Коув
81'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,2
Текстовая трансляция
5'
Аделаиде Олимпик - Угловой
13'
Аделаиде Олимпик - Угловой
21'
Коув - Угловой
24'
Аделаиде Олимпик - Угловой
28'
Аделаиде Олимпик - Угловой
28'
Аделаиде Олимпик - 1-ый Гол
45'
Коув - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
50'
Коув - Угловой
50'
Коув - Угловой
81'
Коув - 2-ой Гол
84'
Аделаиде Олимпик - Угловой
Превью матча Коув — Аделаиде Олимпик
Статистика матча
Атаки
89
63
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу