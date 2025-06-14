Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Коув - Аделаиде Олимпик 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата 1: КоувАделаиде Олимпик, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Коув
81'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Аделаиде Олимпик
28'
Аделаиде Олимпик icon
28'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
Коув icon
81'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Аделаиде Олимпик - Угловой
13'
Угловой
Аделаиде Олимпик - Угловой
21'
Угловой
Коув - Угловой
24'
Угловой
Аделаиде Олимпик - Угловой
28'
Угловой
Аделаиде Олимпик - Угловой
28'
Аделаиде Олимпик - 1-ый Гол
45'
Угловой
Коув - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,2
50'
Угловой
Коув - Угловой
50'
Угловой
Коув - Угловой
81'
Коув - 2-ой Гол
84'
Угловой
Аделаиде Олимпик - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,2

Превью матча Коув — Аделаиде Олимпик

Статистика матча

Атаки
89
63
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
3
4
Игры 14 тур
14.06.2025
Аделаида Блю Иглз
1:1
Вест Аделаида
Завершен
14.06.2025
Южная Аделаида
0:1
Камберленд Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Солсбери Юнайтед
1:0
ФК Вайперс
Завершен
14.06.2025
Коув
1:1
Аделаиде Олимпик
Завершен
14.06.2025
Фулхэм Юнайтед ФК
0:2
Стерт Лайонс
Завершен
14.06.2025
Понтиан Иглз
0:2
Аделаида Кобрас
Завершен
