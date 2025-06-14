14.06.2025
Смотреть онлайн Южная Аделаида - Камберленд Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Южная Аделаида — Камберленд Юнайтед, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hickinbotham Oval.
МСК, 14 тур, Стадион: Hickinbotham Oval
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Текстовая трансляция
11'
Камберленд Юнайтед - Угловой
14'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
25'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
40'
Камберленд Юнайтед - Угловой
41'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
45'
Камберленд Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
51'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
58'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
61'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
65'
Камберленд Юнайтед - 1-ый Гол
90'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
90+1'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
90+3'
Южная Аделаида Panthers - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Южная Аделаида — Камберленд Юнайтед
Статистика матча
Атаки
108
104
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
9
8
Комментарии к матчу