Превью матча Фулхэм Юнайтед ФК — Стерт Лайонс

Команда Фулхэм Юнайтед ФК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-0. Команда Стерт Лайонс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Фулхэм Юнайтед ФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Стерт Лайонс забивает 0, пропускает 0.