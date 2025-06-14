Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Фулхэм Юнайтед ФК - Стерт Лайонс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Фулхэм Юнайтед ФКСтерт Лайонс, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Фулхэм Юнайтед ФК
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
Стерт Лайонс
28'
84'
Смотреть онлайн
Стерт Лайонс icon
28'
Счет после первого тайма 0:1
Стерт Лайонс icon
84'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
7'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
14'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК - Угловой
26'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
28'
Стерт Лайонс - 1-ый Гол
35'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
36'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
40'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК - Угловой
45+5'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК - Угловой
45+9'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК - Угловой
56'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
62'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК - Угловой
70'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК - Угловой
84'
Угловой
Стерт Лайонс - Угловой
84'
Стерт Лайонс - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Фулхэм Юнайтед ФК - Угловой
Превью матча Фулхэм Юнайтед ФК — Стерт Лайонс

Команда Фулхэм Юнайтед ФК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-0. Команда Стерт Лайонс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Фулхэм Юнайтед ФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Стерт Лайонс забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
82
76
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
