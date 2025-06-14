Смотреть онлайн Фулхэм Юнайтед ФК - Стерт Лайонс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Фулхэм Юнайтед ФК — Стерт Лайонс, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
Превью матча Фулхэм Юнайтед ФК — Стерт Лайонс
Команда Фулхэм Юнайтед ФК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-0. Команда Стерт Лайонс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Фулхэм Юнайтед ФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Стерт Лайонс забивает 0, пропускает 0.