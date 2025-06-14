14.06.2025
Смотреть онлайн Солсбери Юнайтед - ФК Вайперс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Солсбери Юнайтед — ФК Вайперс, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Солсбери Юнайтед
44'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
7'
ФК Вайперс - Угловой
10'
Солсбери Юнайтед - Угловой
19'
Солсбери Юнайтед - Угловой
20'
Солсбери Юнайтед - Угловой
37'
ФК Вайперс - Угловой
44'
Солсбери Юнайтед - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Солсбери Юнайтед - Угловой
62'
ФК Вайперс - Угловой
73'
Солсбери Юнайтед - Угловой
77'
ФК Вайперс - Угловой
78'
Солсбери Юнайтед - Угловой
86'
ФК Вайперс - Угловой
90+4'
ФК Вайперс - Угловой
90+5'
Солсбери Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Солсбери Юнайтед — ФК Вайперс
Статистика матча
Атаки
74
77
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу