14.06.2025

Смотреть онлайн Солсбери Юнайтед - ФК Вайперс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Солсбери ЮнайтедФК Вайперс, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Солсбери Юнайтед
44'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
ФК Вайперс
Солсбери Юнайтед icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФК Вайперс - Угловой
10'
Угловой
Солсбери Юнайтед - Угловой
19'
Угловой
Солсбери Юнайтед - Угловой
20'
Угловой
Солсбери Юнайтед - Угловой
37'
Угловой
ФК Вайперс - Угловой
44'
Солсбери Юнайтед - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Солсбери Юнайтед - Угловой
62'
Угловой
ФК Вайперс - Угловой
73'
Угловой
Солсбери Юнайтед - Угловой
77'
Угловой
ФК Вайперс - Угловой
78'
Угловой
Солсбери Юнайтед - Угловой
86'
Угловой
ФК Вайперс - Угловой
90+4'
Угловой
ФК Вайперс - Угловой
90+5'
Угловой
Солсбери Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Солсбери Юнайтед — ФК Вайперс

Статистика матча

Атаки
74
77
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
3
0
Игры 14 тур
14.06.2025
Аделаида Блю Иглз
1:1
Вест Аделаида
Завершен
14.06.2025
Южная Аделаида
0:1
Камберленд Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Солсбери Юнайтед
1:0
ФК Вайперс
Завершен
14.06.2025
Коув
1:1
Аделаиде Олимпик
Завершен
14.06.2025
Фулхэм Юнайтед ФК
0:2
Стерт Лайонс
Завершен
14.06.2025
Понтиан Иглз
0:2
Аделаида Кобрас
Завершен
