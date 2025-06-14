Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Понтиан Иглз - Аделаида Кобрас 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата 1: Понтиан ИглзАделаида Кобрас, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Понтиан Иглз
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
Аделаида Кобрас
37'
82'
Аделаида Кобрас icon
37'
Счет после первого тайма 0:1
Аделаида Кобрас icon
82'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Аделаида Кобрас - Угловой
37'
Угловой
Аделаида Кобрас - Угловой
37'
Аделаида Кобрас - 1-ый Гол
39'
Угловой
Аделаида Кобрас - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
62'
Угловой
Аделаида Кобрас - Угловой
82'
Аделаида Кобрас - 2-ой Гол
84'
Угловой
Аделаида Кобрас - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Понтиан Иглз — Аделаида Кобрас

Статистика матча

Атаки
61
60
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
1
3
Игры 14 тур
14.06.2025
Аделаида Блю Иглз
1:1
Вест Аделаида
Завершен
14.06.2025
Южная Аделаида
0:1
Камберленд Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Солсбери Юнайтед
1:0
ФК Вайперс
Завершен
14.06.2025
Коув
1:1
Аделаиде Олимпик
Завершен
14.06.2025
Фулхэм Юнайтед ФК
0:2
Стерт Лайонс
Завершен
14.06.2025
Понтиан Иглз
0:2
Аделаида Кобрас
Завершен
