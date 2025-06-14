14.06.2025
МСК, 14 тур
Австралия - Южная Австралия - Лига штата 1
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
Аделаида Кобрас
37'
82'
Текстовая трансляция
16'
Аделаида Кобрас - Угловой
37'
Аделаида Кобрас - Угловой
37'
Аделаида Кобрас - 1-ый Гол
39'
Аделаида Кобрас - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
62'
Аделаида Кобрас - Угловой
82'
Аделаида Кобрас - 2-ой Гол
84'
Аделаида Кобрас - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Понтиан Иглз — Аделаида Кобрас
Статистика матча
Атаки
61
60
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
1
3
