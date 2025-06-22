22.06.2025
Смотреть онлайн Carolina Core FC - Ред Буллс II 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Carolina Core FC — Ред Буллс II, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Truist Point.
МСК, 1 тур, Стадион: Truist Point
USA MLS Next Pro League
Carolina Core FC
39'
Завершен
1 : 2
22 июня 2025
Ред Буллс II
16'
50'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
16'
Ред Буллс II - 1-ый Гол
31'
Carolina Core FC - Угловой
39'
Carolina Core FC - 2-ой Гол
45+1'
Carolina Core FC - Угловой
50'
Ред Буллс II - 3-ий Гол
53'
Ред Буллс II - Угловой
60'
Ред Буллс II - Угловой
Превью матча Carolina Core FC — Ред Буллс II
История последних встреч
Carolina Core FC
Ред Буллс II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.10.2025
Ред Буллс II
5:1
Carolina Core FC
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
62
86
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
9
10
Комментарии к матчу