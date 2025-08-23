23.08.2025
Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Aveva Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Aveva Stadium
USA MLS Next Pro League
Завершен
0 : 1
23 августа 2025
The Town
56'
Текстовая трансляция
3'
Хьюстон Динамо II - Угловой
12'
The Town - Угловой
20'
Хьюстон Динамо II - Угловой
21'
Хьюстон Динамо II - Угловой
34'
Хьюстон Динамо II - Угловой
38'
The Town - Угловой
39'
The Town - Угловой
40'
The Town - Угловой
45+2'
The Town - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
The Town - Угловой
49'
The Town - Угловой
49'
The Town - Угловой
55'
The Town - Угловой
56'
The Town - 1-ый Гол
67'
The Town - Угловой
71'
Хьюстон Динамо II - Угловой
79'
Хьюстон Динамо II - Угловой
83'
Хьюстон Динамо II - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Хьюстон Динамо II — The Town
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
71
58
Угловые
7
10
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
6
7
