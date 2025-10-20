Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Ред Буллс II - Carolina Core FC 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Ред Буллс IICarolina Core FC, 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе MSU Soccer Park at Pittser Field.

МСК, 611 тур, Стадион: MSU Soccer Park at Pittser Field
USA MLS Next Pro League
Ред Буллс II
3'
34'
47'
48'
80'
Завершен
5 : 1
20 октября 2025
Carolina Core FC
83'
Смотреть онлайн
Ред Буллс II icon
3'
Ред Буллс II icon
34'
Счет после первого тайма 2:0
Ред Буллс II icon
47'
Ред Буллс II icon
48'
Ред Буллс II icon
80'
Carolina Core FC icon
83'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
3'
Ред Буллс II - 1-ый Гол
5'
Угловой
Carolina Core FC - Угловой
27'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
33'
Угловой
Carolina Core FC - Угловой
34'
Ред Буллс II - 2-ой Гол
36'
Угловой
Carolina Core FC - Угловой
38'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
42'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
47'
Ред Буллс II - 3-ий Гол
48'
Ред Буллс II - 4-ый Гол
54'
Угловой
Carolina Core FC - Угловой
68'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
78'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
80'
Ред Буллс II - 5-ый Гол
83'
Carolina Core FC - 6-ый Гол
86'
Угловой
Carolina Core FC - Угловой
88'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1

Превью матча Ред Буллс II — Carolina Core FC

Команда Ред Буллс II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-24. Команда Carolina Core FC, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 21-24. Команда Ред Буллс II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Carolina Core FC забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Carolina Core FC, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ред Буллс II
Ред Буллс II
Carolina Core FC
Ред Буллс II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.06.2025
Carolina Core FC
Carolina Core FC
1:2
Ред Буллс II
Ред Буллс II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ред Буллс II Ред Буллс II
66%
Carolina Core FC Carolina Core FC
34%
Атаки
73
62
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
15
4
Игры 611 тур
20.10.2025
The Town
3:0
Норт Техас
Завершен
20.10.2025
Реал Монархс
1:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
20.10.2025
Сент-Луис Сити II
3:0
Ventura County FC
Завершен
20.10.2025
Ред Буллс II
5:1
Carolina Core FC
Завершен
20.10.2025
Чаттануга
0:2
Huntsville City
Завершен
20.10.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
0:1
Чикаго Файр II
Завершен
19.10.2025
Колорадо Рэпидз II
3:2
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
19.10.2025
Филадельфия Юнион II
2:1
Цинциннати II
Завершен
