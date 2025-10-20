Превью матча Ред Буллс II — Carolina Core FC

Команда Ред Буллс II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-24. Команда Carolina Core FC, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 21-24. Команда Ред Буллс II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Carolina Core FC забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Carolina Core FC, в том матче победу одержали гостьи.