23.08.2025
Смотреть онлайн Нью-Йорк Сити II - Коламбус Крю II 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Нью-Йорк Сити II — Коламбус Крю II, 1 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Icahn Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Icahn Stadium
USA MLS Next Pro League
Нью-Йорк Сити II
27'
56'
76'
Завершен
3 : 1
23 августа 2025
Коламбус Крю II
54'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
Коламбус Крю II - Угловой
7'
New York City FC II - Угловой
9'
New York City FC II - Угловой
19'
New York City FC II - Угловой
27'
New York City FC II - 1-ый Гол
30'
New York City FC II - Угловой
33'
Коламбус Крю II - Угловой
41'
Коламбус Крю II - Угловой
43'
Коламбус Крю II - Угловой
51'
Коламбус Крю II - Угловой
52'
Коламбус Крю II - Угловой
54'
Коламбус Крю II - Угловой
54'
Коламбус Крю II - 2-ой Гол
56'
New York City FC II - Угловой
56'
New York City FC II - 3-ий Гол
62'
New York City FC II - Угловой
76'
New York City FC II - 4-ый Гол
86'
New York City FC II - Угловой
90+1'
Коламбус Крю II - Угловой
Превью матча Нью-Йорк Сити II — Коламбус Крю II
Статистика матча
Владение мячом
54%
46%
Атаки
40
33
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
9
12
Комментарии к матчу