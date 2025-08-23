Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Сити II - Коламбус Крю II 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Нью-Йорк Сити IIКоламбус Крю II, 1 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Icahn Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Icahn Stadium
USA MLS Next Pro League
Нью-Йорк Сити II
27'
56'
76'
Завершен
3 : 1
23 августа 2025
Коламбус Крю II
54'
Смотреть онлайн
New York City FC II icon
27'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Коламбус Крю II icon
54'
New York City FC II icon
56'
New York City FC II icon
76'
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Коламбус Крю II - Угловой
7'
Угловой
New York City FC II - Угловой
9'
Угловой
New York City FC II - Угловой
19'
Угловой
New York City FC II - Угловой
27'
New York City FC II - 1-ый Гол
30'
Угловой
New York City FC II - Угловой
33'
Угловой
Коламбус Крю II - Угловой
41'
Угловой
Коламбус Крю II - Угловой
43'
Угловой
Коламбус Крю II - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
51'
Угловой
Коламбус Крю II - Угловой
52'
Угловой
Коламбус Крю II - Угловой
54'
Угловой
Коламбус Крю II - Угловой
54'
Коламбус Крю II - 2-ой Гол
56'
Угловой
New York City FC II - Угловой
56'
New York City FC II - 3-ий Гол
62'
Угловой
New York City FC II - Угловой
76'
New York City FC II - 4-ый Гол
86'
Угловой
New York City FC II - Угловой
90+1'
Угловой
Коламбус Крю II - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1

Превью матча Нью-Йорк Сити II — Коламбус Крю II

Статистика матча

Владение мячом
Нью-Йорк Сити II Нью-Йорк Сити II
54%
Коламбус Крю II Коламбус Крю II
46%
Атаки
40
33
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
9
12
Комментарии к матчу
