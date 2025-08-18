Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League : Реал Монархс — Los Angeles FC II , 1 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рио Тинто .

Превью матча Реал Монархс — Los Angeles FC II

Команда Реал Монархс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Los Angeles FC II, в том матче победу одержали гостьи.