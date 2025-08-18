Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Реал Монархс - Los Angeles FC II 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Реал МонархсLos Angeles FC II, 1 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рио Тинто.

МСК, 1 тур, Стадион: Рио Тинто
USA MLS Next Pro League
Реал Монархс
Завершен
0 : 1
18 августа 2025
Los Angeles FC II
25'
Смотреть онлайн
Los Angeles FC II icon
25'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
23'
Угловой
Los Angeles FC II - Угловой
25'
Los Angeles FC II - 1-ый Гол
30'
Угловой
Los Angeles FC II - Угловой
33'
Угловой
Los Angeles FC II - Угловой
40'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
57'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
61'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
73'
Угловой
Los Angeles FC II - Угловой
90'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
90+3'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Реал Монархс — Los Angeles FC II

Команда Реал Монархс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Los Angeles FC II, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Реал Монархс
Реал Монархс
Los Angeles FC II
Реал Монархс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.09.2025
Los Angeles FC II
Los Angeles FC II
1:3
Реал Монархс
Реал Монархс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Монархс Реал Монархс
59%
Los Angeles FC II Los Angeles FC II
41%
Атаки
55
57
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
6
4
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA