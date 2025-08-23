Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Краун Легаси - Интер Майами II 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Краун ЛегасиИнтер Майами II, 1 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportsplex at Matthews.

МСК, 1 тур, Стадион: Sportsplex at Matthews
USA MLS Next Pro League
Краун Легаси
12'
47'
57'
77'
79'
90'
Завершен
6 : 0
23 августа 2025
Интер Майами II
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Краун Легаси icon
12'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Краун Легаси icon
47'
Краун Легаси icon
57'
Краун Легаси icon
77'
Краун Легаси icon
79'
Краун Легаси icon
90'
Матч закончился со счётом 6:0 : 2,2
Текстовая трансляция
12'
Краун Легаси - 1-ый Гол
26'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
47'
Краун Легаси - 2-ой Гол
56'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
57'
Краун Легаси - 3-ий Гол
77'
Краун Легаси - 4-ый Гол
79'
Краун Легаси - 5-ый Гол
84'
Угловой
Интер Майами II - Угловой
89'
Угловой
Краун Легаси - Угловой
90'
Краун Легаси - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0 : 2,2

Превью матча Краун Легаси — Интер Майами II

Статистика матча

Владение мячом
Краун Легаси Краун Легаси
48%
Интер Майами II Интер Майами II
52%
Атаки
89
76
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
11
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Амур Амур
22 Февраля
14:00
Металлург Металлург
Адмирал Адмирал
22 Февраля
14:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Спартак Спартак
22 Февраля
14:30
Барыс Барыс
Северсталь Северсталь
22 Февраля
15:00
Нефтехимик Нефтехимик
Сибирь Сибирь
22 Февраля
17:00
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
22 Февраля
22:45
Аталанта Аталанта
Наполи Наполи
22 Февраля
17:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
ХК Югра ХК Югра
22 Февраля
09:00
Автомобилист Автомобилист
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
22 Февраля
15:00
Милан Милан
Парма Парма
22 Февраля
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA