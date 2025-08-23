Смотреть онлайн Краун Легаси - Интер Майами II 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Краун Легаси — Интер Майами II, 1 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportsplex at Matthews.