23.08.2025
Смотреть онлайн Краун Легаси - Интер Майами II 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Краун Легаси — Интер Майами II, 1 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportsplex at Matthews.
МСК, 1 тур, Стадион: Sportsplex at Matthews
USA MLS Next Pro League
Краун Легаси
12'
47'
57'
77'
79'
90'
Завершен
6 : 0
23 августа 2025
Краун Легаси
12'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Краун Легаси
47'
Краун Легаси
57'
Краун Легаси
77'
Краун Легаси
79'
Краун Легаси
90'
Матч закончился со счётом 6:0 : 2,2
Текстовая трансляция
12'
Краун Легаси - 1-ый Гол
26'
Краун Легаси - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
47'
Краун Легаси - 2-ой Гол
56'
Интер Майами II - Угловой
57'
Краун Легаси - 3-ий Гол
77'
Краун Легаси - 4-ый Гол
79'
Краун Легаси - 5-ый Гол
84'
Интер Майами II - Угловой
89'
Краун Легаси - Угловой
90'
Краун Легаси - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0 : 2,2
Превью матча Краун Легаси — Интер Майами II
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
89
76
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
11
3
Комментарии к матчу