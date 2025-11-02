Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Габесиен - ES Bouchamma 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТунисТунис - Лига 2: ГабесиенES Bouchamma, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Gabes.

МСК, 7 тур, Стадион: Stade Municipal de Gabes
Тунис - Лига 2
Габесиен
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
ES Bouchamma
Превью матча Габесиен — ES Bouchamma

Команда Габесиен в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-6. Команда ES Bouchamma, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Габесиен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ES Bouchamma забивает 1, пропускает 1.

Игры 7 тур
03.11.2025
Сфакс Рейлвейс
3:4
Аль-Макарем Махдия
Завершен
02.11.2025
Габесиен
2:1
ES Bouchamma
Завершен
02.11.2025
Джендуба Спорт
0:0
КС Корба
Завершен
02.11.2025
AS Djelma
1:1
Гафса
Завершен
02.11.2025
ФК Кассерин
3:1
Калаа Спорт
Завершен
02.11.2025
КС Редайеф
1:0
ЭО Сиди Бузид
Завершен
02.11.2025
Круассан Спортиф
0:0
Спортинг Бен-Арус
Отменен
01.11.2025
Progres Sakiet Eddaier
3:0
Мокнин
Завершен
01.11.2025
US Bousalem
1:2
BS Bouhajla
Завершен
01.11.2025
Чебба
1:1
Oceano Club de Kerkennah
Завершен
01.11.2025
АС Агареб
1:2
Хаммам
Завершен
01.11.2025
Татавин
1:2
Хаммам
Завершен
