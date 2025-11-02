Смотреть онлайн Габесиен - ES Bouchamma 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: Габесиен — ES Bouchamma, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Gabes.
Превью матча Габесиен — ES Bouchamma
Команда Габесиен в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-6. Команда ES Bouchamma, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Габесиен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ES Bouchamma забивает 1, пропускает 1.